Asisa acepta abonar 25.000 euros a los herederos de una asegurada tras la demanda de FACUA Málaga
Después de negarse a cubrir los 22.000 euros que costaba la operación de una de sus clientes, admite devolvérselos, además de otros 3.000 por intereses, para evitar el juicio.
FACUA.org
Málaga-04/11/2016
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Asisa ha aceptado abonar 25.000 euros a los herederos de una asegurada tras la demanda interpuesta por FACUA Málaga contra la empresa, que se negó a costear la intervención de la afectada alegando que el hospital donde iba a ser operada no estaba cubierto.
J.R.