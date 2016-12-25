FACUA informa
Boletín semanal número 426
25/12/2016
FACUA reclama actuaciones urgentes para la N-II a su paso por la provincia de Zaragoza
Sanción de 36.000 euros a Next Touch por uso inadecuado de la numeración
FACUA ve una tomadura de pelo el acuerdo de PP, PSOE y Cs: los cortes de luz seguirán este invierno
Segundo expediente sancionador a Telecable tras la denuncia de FACUA por una subida de precios irregular
FACUA pide medidas urgentes para atender la saturación de las urgencias en el Miguel Servet de Zaragoza
FACUA aconseja a los premiados en el sorteo de la Lotería que denuncien ofertas de compra por sus décimos
La delegada de Salud niega que exista un proyecto para el parking de Reina Sofía, denuncia FACUA Córdoba
Tras la sentencia del TJUE, FACUA emplaza a la banca a devolver lo defraudado con las cláusulas suelo
La factura de la luz es hoy un 70% más cara que hace diez años #HoyApagón21D
FACUA reclama soluciones a las deficiencias de la red de autobuses interurbanos de Bizkaia
Movilizaciones en más de 60 ciudades por la carestía de la luz y los cortes a familias sin recursos
Convocadas 12 concentraciones en Andalucía contra los cortes de luz y los abusos eléctricos #Apagón21D
El recibo de la luz ha subido más de 20 euros en menos de ocho meses: un 33,7% desde abril
El Consejo de Consumidores de Andalucía tacha de ridículos los presupuestos de la Junta para 2017
FACUA Madrid denuncia a un aparcamiento de Ópera que impone una estancia mínima para anular multas de APR
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