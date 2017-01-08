FACUA informa
Boletín semanal número 428
08/01/2017
FACUA Catalunya imparte una ponencia sobre reclamaciones en el sector del comercio de electrodomésticos
Eléctrica de Cádiz continúa cortando el suministro a sus clientes sin previo aviso, advierte FACUA
El presidente de UCA-UCE, Juan Moreno, ocultó sus deudas para acceder a una subvención de 128.000 euros
El tique en papel sólo puede suplirse por un documento electrónico si el usuario acepta, recuerda FACUA
El Gobierno negocia en secreto con la banca sobre las cláusulas suelo mientras elude reunirse con FACUA
FACUA alerta de irregularidades en las supuestas subvenciones que ofertan las clínicas iDental
Multa de 5 millones a Telefónica por declarar falsas las averías de las líneas alquiladas a otros
FACUA Sevilla recomienda a los asistentes al cotillón de Espartinas reclamar el importe de las entradas
FACUA denuncia a la web Jinnapp por vender tabaco a través de internet, práctica prohibida por ley
Tras la reclamación de FACUA, el Gobierno de La Rioja rectifica: el parking del San Pedro no será de pago
El tuit que Luis Suárez Jordana (Ausbanc) no quiere que veas tras su condena por difamar a Rubén Sánchez
FACUA Catalunya colabora con el Ayuntamiento de Mataró en informar sobre el Sistema Arbitral de Consumo
Suárez Jordana (Ausbanc) protege su Twitter para eludir la condena a tuitear que difamó a Rubén Sánchez
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