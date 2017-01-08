FACUA informa

Boletín semanal número 428
08/01/2017

FACUA Catalunya imparte una ponencia sobre reclamaciones en el sector del comercio de electrodomésticos

Eléctrica de Cádiz continúa cortando el suministro a sus clientes sin previo aviso, advierte FACUA

El presidente de UCA-UCE, Juan Moreno, ocultó sus deudas para acceder a una subvención de 128.000 euros

El tique en papel sólo puede suplirse por un documento electrónico si el usuario acepta, recuerda FACUA

El Gobierno negocia en secreto con la banca sobre las cláusulas suelo mientras elude reunirse con FACUA

FACUA alerta de irregularidades en las supuestas subvenciones que ofertan las clínicas iDental

Multa de 5 millones a Telefónica por declarar falsas las averías de las líneas alquiladas a otros

FACUA Sevilla recomienda a los asistentes al cotillón de Espartinas reclamar el importe de las entradas

FACUA denuncia a la web Jinnapp por vender tabaco a través de internet, práctica prohibida por ley

Tras la reclamación de FACUA, el Gobierno de La Rioja rectifica: el parking del San Pedro no será de pago

El tuit que Luis Suárez Jordana (Ausbanc) no quiere que veas tras su condena por difamar a Rubén Sánchez

FACUA Catalunya colabora con el Ayuntamiento de Mataró en informar sobre el Sistema Arbitral de Consumo

Suárez Jordana (Ausbanc) protege su Twitter para eludir la condena a tuitear que difamó a Rubén Sánchez

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