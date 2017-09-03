FACUA informa
Boletín semanal número 462
03/09/2017
El hotel Torre Sevilla sigue vendiendo reservas para la próxima semana pese a carecer de los permisos
La luz de este agosto, más cara: el recibo del usuario medio sube un 5,6% en doce meses
FACUA Jaén traslada su sede para mejorar el servicio de atención al consumidor
FACUA te asesora para reclamar por la cláusula suelo, gastos de formalización y otros abusos en hipotecas
FACUA denuncia al hotel Torre Sevilla ante Turismo y Consumo de la Junta por vender plazas sin licencia
Madrid, Girona y Barcelona, las ciudades con el autobús urbano más caro de las 38 analizadas por FACUA
FACUA Madrid lamenta los vergonzantes ataques del PP por criticar la devaluación de la sanidad pública
FACUA pide al Ayuntamiento de Córdoba que no amplíe la zona azul, como reclaman los comerciantes
Jordi Castilla, directivo de FACUA Andalucía, imparte una ponencia sobre tarifas eléctricas en la UNIA
FACUA Andalucía considera un insulto a los consumidores la micromulta a Unicaja por las cláusulas suelo
El 68% de los encuestados cree que la sanidad pública en Madrid ha empeorado en los 2 años de Cifuentes
FACUA Sevilla denuncia el abandono del órgano municipal encargado de las reclamaciones de los ciudadanos
FACUA Granada reclama a la Junta medidas para garantizar la efectiva puesta en marcha del Metro
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