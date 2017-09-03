FACUA informa

Boletín semanal número 462
03/09/2017

El hotel Torre Sevilla sigue vendiendo reservas para la próxima semana pese a carecer de los permisos

La luz de este agosto, más cara: el recibo del usuario medio sube un 5,6% en doce meses

FACUA Jaén traslada su sede para mejorar el servicio de atención al consumidor

FACUA te asesora para reclamar por la cláusula suelo, gastos de formalización y otros abusos en hipotecas

FACUA denuncia al hotel Torre Sevilla ante Turismo y Consumo de la Junta por vender plazas sin licencia

Madrid, Girona y Barcelona, las ciudades con el autobús urbano más caro de las 38 analizadas por FACUA

FACUA Madrid lamenta los vergonzantes ataques del PP por criticar la devaluación de la sanidad pública

FACUA pide al Ayuntamiento de Córdoba que no amplíe la zona azul, como reclaman los comerciantes

Jordi Castilla, directivo de FACUA Andalucía, imparte una ponencia sobre tarifas eléctricas en la UNIA

FACUA Andalucía considera un insulto a los consumidores la micromulta a Unicaja por las cláusulas suelo

El 68% de los encuestados cree que la sanidad pública en Madrid ha empeorado en los 2 años de Cifuentes

FACUA Sevilla denuncia el abandono del órgano municipal encargado de las reclamaciones de los ciudadanos

FACUA Granada reclama a la Junta medidas para garantizar la efectiva puesta en marcha del Metro

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