FACUA informa
Boletín semanal número 498
13/05/2018
FACUA recibe numerosas quejas sobre las deficientes condiciones de un viaje de fin de curso en crucero
FACUA Málaga participa en la XI Muestra de la Cooperación Internacional y las Migraciones
FACUA Castilla-La Mancha celebra su Asamblea General de Socios
FACUA Córdoba suscribe el manifiesto contra la privatización del aparcamiento del Hospital Reina Sofía
Transparencia: Estos fueron los ingresos de FACUA y sus organizaciones territoriales durante 2017
FACUA Cádiz pide al Ayuntamiento de Jerez que asuma sus competencias de control durante la Feria del Caballo
FACUA Andalucía denuncia la falta de participación social en una jornada de la Junta sobre medio ambiente
FACUA rechaza que la Junta pague a las empresas que fabriquen alimentos más saludables
Ascensores averiados: FACUA Sevilla advierte del caos en el Centro de Diagnósticos del Virgen del Rocío
FACUA solicita a Sanidad de Aragón que mantenga abierto el servicio de inmunología pediátrica todo el año
Tras la denuncia de FACUA, abren expediente sancionador a la piscina que ofertaba abono "especial señoritas 18 a 28 años"
FACUA Sevilla apoya a los tres bomberos sevillanos que se enfrentan a 10 años de cárcel por salvar vidas
FACUA considera aberrante que el Ministerio de Sanidad equipare los productos homeopáticos a los medicamentos
FACUA
Ver otros números de FACUA informa
¿Quieres recibir gratis nuestros boletines de noticias?Hacerme socio