FACUA informa

Boletín semanal número 498
13/05/2018

FACUA recibe numerosas quejas sobre las deficientes condiciones de un viaje de fin de curso en crucero

FACUA Málaga participa en la XI Muestra de la Cooperación Internacional y las Migraciones

FACUA Castilla-La Mancha celebra su Asamblea General de Socios

FACUA Córdoba suscribe el manifiesto contra la privatización del aparcamiento del Hospital Reina Sofía

Transparencia: Estos fueron los ingresos de FACUA y sus organizaciones territoriales durante 2017

FACUA Cádiz pide al Ayuntamiento de Jerez que asuma sus competencias de control durante la Feria del Caballo

FACUA Andalucía denuncia la falta de participación social en una jornada de la Junta sobre medio ambiente

FACUA rechaza que la Junta pague a las empresas que fabriquen alimentos más saludables

Ascensores averiados: FACUA Sevilla advierte del caos en el Centro de Diagnósticos del Virgen del Rocío

FACUA solicita a Sanidad de Aragón que mantenga abierto el servicio de inmunología pediátrica todo el año

Tras la denuncia de FACUA, abren expediente sancionador a la piscina que ofertaba abono "especial señoritas 18 a 28 años"

FACUA Sevilla apoya a los tres bomberos sevillanos que se enfrentan a 10 años de cárcel por salvar vidas

FACUA considera aberrante que el Ministerio de Sanidad equipare los productos homeopáticos a los medicamentos

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