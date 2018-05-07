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FACUA Sevilla apoya a los tres bomberos sevillanos que se enfrentan a 10 años de cárcel por salvar vidas

La asociación manifiesta su total rechazo a la acusación de tráfico ilegal de personas en grado de tentativa a estos profesionales. En 2016, estuvieron tres días detenidos y tuvieron que pagar 15.000 euros para quedar en libertad.

FACUA.org
España-07/05/2018
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FACUA Sevilla muestra su apoyo total a los tres bomberos de Sevilla que este lunes se enfrentan a diez años de cárcel en la isla de Lesbos por salvar vidas.

La asociación manifiesta su rechazo absoluto a la acusación de tráfico ilegal de personas en grado

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