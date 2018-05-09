FACUA Andalucía denuncia la falta de participación social en una jornada de la Junta sobre medio ambiente
Rocío Algeciras, directiva de la federación, destacará la inactividad de los órganos administrativos en este ámbito, a pesar de que la ley reconoce la implicación de la ciudadanía en su gestión.
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Andalucía-09/05/2018
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Imagen: Esther Moliné, estudiante de Montilla (Córdoba) ganadora del VII Concurso Provincial de Fotografía de FACUA Córdoba.
FACUA Andalucía participa este miércoles 9 de mayo en la Jornada para la mejora y actualización de los órganos de participación ciudadana en materia medioambiental, organizadas por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territori