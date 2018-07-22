FACUA informa
Boletín semanal número 508
22/07/2018
Tras la denuncia de FACUA Andalucía, Competencia abre expediente sancionador a 39 autoescuelas de Huelva
FACUA insta a Fomento a multar a Ryanair por dar información incorrecta a los usuarios sobre sus derechos
El presidente de FACUA Castilla y León comparece en la comisión de las Cortes que investiga la gestión de las cajas de ahorro
Telecos, banca y sanidad, lo más denunciado por los consumidores en FACUA en el primer semestre de 2018
Todos los afectados por la huelga en Ryanair tienen derecho a compensaciones de al menos 250 euros
FACUA Andalucía exige información a la Junta sobre los 10.700 jamones y embutidos intervenidos en Granada
FACUA denuncia que Amazon permite la venta de productos nazis y franquistas
FACUA alerta de la retirada de dos modelos de bicicletas de Decathlon por un fallo en el sistema de plegado
FACUA insta a Movistar a informar a todos sus clientes del agujero de seguridad que expuso sus datos
FACUA Córdoba pide a la Fiscalía que investigue a la Delegación de Salud por el caso iDental
Sanidad retira un lote de conservas de acelgas de Ybarra por estar contaminado de estramonio
Los residentes extrapeninsulares que compren un billete antes del martes tienen derecho a reclamar la devolución del 75%
FACUA denuncia un agujero de seguridad en la web de Movistar que ha expuesto los datos de sus clientes
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