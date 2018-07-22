FACUA informa

Boletín semanal número 508
22/07/2018

Tras la denuncia de FACUA Andalucía, Competencia abre expediente sancionador a 39 autoescuelas de Huelva

FACUA insta a Fomento a multar a Ryanair por dar información incorrecta a los usuarios sobre sus derechos

El presidente de FACUA Castilla y León comparece en la comisión de las Cortes que investiga la gestión de las cajas de ahorro

Telecos, banca y sanidad, lo más denunciado por los consumidores en FACUA en el primer semestre de 2018

Todos los afectados por la huelga en Ryanair tienen derecho a compensaciones de al menos 250 euros

FACUA Andalucía exige información a la Junta sobre los 10.700 jamones y embutidos intervenidos en Granada

FACUA denuncia que Amazon permite la venta de productos nazis y franquistas

FACUA alerta de la retirada de dos modelos de bicicletas de Decathlon por un fallo en el sistema de plegado

FACUA insta a Movistar a informar a todos sus clientes del agujero de seguridad que expuso sus datos

FACUA Córdoba pide a la Fiscalía que investigue a la Delegación de Salud por el caso iDental

Sanidad retira un lote de conservas de acelgas de Ybarra por estar contaminado de estramonio

Los residentes extrapeninsulares que compren un billete antes del martes tienen derecho a reclamar la devolución del 75%

FACUA denuncia un agujero de seguridad en la web de Movistar que ha expuesto los datos de sus clientes

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