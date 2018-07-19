Telecos, banca y sanidad, lo más denunciado por los consumidores en FACUA en el primer semestre de 2018
El cierre de iDental ha provocado una avalancha de reclamaciones que ha situado la sanidad privada en la tercera posición del ranking por primera vez.
FACUA.org
España-19/07/2018
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Telecos, banca y sanidad han sido los sectores más denunciados por los consumidores en FACUA durante el primer semestre de 2018.
En este periodo, los equipos jurídicos de FACUA han abierto 6.204 expedientes de reclamación en representación de sus asociados. En c