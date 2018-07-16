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Los residentes extrapeninsulares que compren un billete antes del martes tienen derecho a reclamar la devolución del 75%

La aerolínea Ryanair ha comunicado en su web que, por "el poco tiempo dado por el Gobierno español" para implementar dicha devolución, no podrá tenerla disponible hasta mañana.

FACUA.org
España-16/07/2018
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FACUA-Consumidores en Acción avisa a los usuarios residentes de las Islas Baleares, Islas Canarias y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla de que tienen derecho a reclamar la devolución del 75% en la compra de sus billetes antes de este martes 17 de julio.

La compa

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