FACUA insta a Fomento a multar a Ryanair por dar información incorrecta a los usuarios sobre sus derechos
La aerolínea intenta que los afectados por la huelga no reclamen las compensaciones de 250, 400 y 600 euros que fija el reglamento europeo ni tampoco indemnizaciones por los perjuicios sufridos.
FACUA.org
España-20/07/2018
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Imagen: Flickr.com/somkuti (CC BY-SA 2.0).
FACUA-Consumidores en Acción ha presentado un escrito en la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) del Ministerio de Fomento en el que le insta a multar a Ryanair por dar información incorrecta a los pasajeros sobre sus derechos ante la huelga de tripulantes de cabina de l