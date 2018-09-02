FACUA informa
Boletín semanal número 514
02/09/2018
FACUA Córdoba denuncia que la RFEF vende entradas sin asignar asiento para el partido de la selección sub-21
FACUA pide al Gobierno que apoye la propuesta de Bruselas de eliminación del cambio de hora
FACUA rechaza la directiva mordaza sobre derechos de autor que votará la Eurocámara en septiembre
FACUA denuncia a Ryanair ante la AESA y Aecosan por su medida de cobrar por el equipaje de mano
Un error informático provoca que Carrefour cobrase dos veces compras realizadas el 6 de agosto
FACUA Córdoba pide a la Fiscalía que investigue a Cetelem en relación al escándalo de iDental
Detectan proteína de leche no declarada en el envase de 500 gramos de proteína vegana de la marca QNT
FACUA Madrid logra que un juez anule una multa a un socio por usar supuestamente el móvil mientras conducía
Sancionan a Air Berlín por su 902 para la atención a los usuarios, tras la denuncia de FACUA
FACUA advierte de que la Ley de Navegación Aérea obliga a facturar gratis el equipaje de mano
FACUA denuncia a ITV de Levante por tener una línea 902 para la atención a los usuarios
FACUA solicita al Ayuntamiento de Oviedo que repare los desperfectos por las fuertes lluvias en Trubia
Viajes Catai añade más información en los itinerarios por Tierra Santa, tras la denuncia de FACUA
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