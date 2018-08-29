FACUA Córdoba pide a la Fiscalía que investigue a Cetelem en relación al escándalo de iDental
La entidad financiera seguiría manteniendo contacto con los responsables de la cadena odontológica, tal y como se desprende de los escritos que ha enviado a la asociación.
FACUA.org
Córdoba-29/08/2018
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FACUA Córdoba ha pedido a la Fiscalía que investigue a Banco Cetelem SAU debido a su relación con las clínicas iDental, para que aporte los datos de los responsables de la cadena odontológica. Tal y como ha podido saber la asociación, la financiera seguir