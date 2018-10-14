FACUA informa
Boletín semanal número 520
14/10/2018
FACUA pide al Consistorio de Pamplona que tome medidas para acabar con los atropellos en pasos de peatones
FACUA avisa de la falta de información en el etiquetado de aperitivos de Grefusa con suero de leche en su composición
FACUA Catalunya se reúne con la Unidad de Comercio y Consumo del Gobierno de Andorra
FACUA solicita al Ayuntamiento de Llucmajor que tome las medidas necesarias para evitar la acumulación de residuos
FACUA valora positivamente el paquete de medidas acordadas por Sánchez e Iglesias
FACUA Sevilla rechaza la bajada del IBI aprobada para 2019 por su desigual repercusión en los usuarios
FACUA critica que el Gobierno no transfiera LexNet al Poder Judicial y siga gestionándolo Justicia
FACUA te ayuda a reclamar a Hacienda el dinero de tu prestación de maternidad
FACUA ultima la personación de cientos de afectados en la causa contra iDental en la Audiencia Nacional
Elecciones 2D: FACUA Andalucía presenta '25 propuestas sobre políticas de protección de los consumidores'
Tras las denuncias de FACUA, multan a 4 proveedores de líneas 902: pagaban por las llamadas recibidas
El presidente de los dentistas denuncia por "coacciones" al de UCE Murcia
FACUA denuncia a cinco empresas canarias por utilizar líneas 902 en sus servicios de atención al cliente
El bono social de Sánchez sólo reducirá el recibo entre 66 céntimos y 1,98 euros más que el de Rajoy
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