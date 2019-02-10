FACUA informa
Boletín semanal número 537
10/02/2019
Popular, condenado a devolver a un socio de FACUA 30.000 euros invertidos en obligaciones subordinadas
FACUA insta a Fomento a arreglar la carretera nacional 632 a su paso por Avilés (Asturias)
FACUA valora la decisión de la Audiencia Nacional y pide sanciones contra las financieras de iDental
Un estudio de FACUA revela que la factura de la luz ha subido un 78% en sólo 15 años
FACUA reclama a Carcedo que el presidente del CCU sea propuesto por las asociaciones y no por el Gobierno
FACUA pide explicaciones a Medio Ambiente de Asturias por el estado del río Negro a su paso por Luarca
El presidente del Consejo de Consumidores y Usuarios, cesado al fichar por el bufete Martínez-Echevarría
Tras la reclamación de FACUA Madrid, Cetelem devuelve 4.500 euros a una afectada de iDental
FACUA Sevilla pide la dimisión del delegado de Movilidad, investigado en la causa de la mafia del taxi
FACUA denuncia a Ryanair por mantener a 200 pasajeros españoles dentro de un avión durante más de 6 horas
FACUA insta a Mytaxi a corregir diez cláusulas que considera abusivas en sus condiciones contractuales
FACUA insta a Sanidad de Asturias a que aumente el número de psiquiatras por paciente
Renfe, condenada a indemnizar con 465 euros a un socio de FACUA que perdió un vuelo al cancelarse un AVE
FACUA
Ver otros números de FACUA informa
¿Quieres recibir gratis nuestros boletines de noticias?Hacerme socio