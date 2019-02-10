FACUA informa

Boletín semanal número 537
10/02/2019

Popular, condenado a devolver a un socio de FACUA 30.000 euros invertidos en obligaciones subordinadas

FACUA insta a Fomento a arreglar la carretera nacional 632 a su paso por Avilés (Asturias)

FACUA valora la decisión de la Audiencia Nacional y pide sanciones contra las financieras de iDental

Un estudio de FACUA revela que la factura de la luz ha subido un 78% en sólo 15 años

FACUA reclama a Carcedo que el presidente del CCU sea propuesto por las asociaciones y no por el Gobierno

FACUA pide explicaciones a Medio Ambiente de Asturias por el estado del río Negro a su paso por Luarca

El presidente del Consejo de Consumidores y Usuarios, cesado al fichar por el bufete Martínez-Echevarría

Tras la reclamación de FACUA Madrid, Cetelem devuelve 4.500 euros a una afectada de iDental

FACUA Sevilla pide la dimisión del delegado de Movilidad, investigado en la causa de la mafia del taxi

FACUA denuncia a Ryanair por mantener a 200 pasajeros españoles dentro de un avión durante más de 6 horas

FACUA insta a Mytaxi a corregir diez cláusulas que considera abusivas en sus condiciones contractuales

FACUA insta a Sanidad de Asturias a que aumente el número de psiquiatras por paciente

Renfe, condenada a indemnizar con 465 euros a un socio de FACUA que perdió un vuelo al cancelarse un AVE

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