Nuestras accionesConsejo de Consumidores y Usuarios

FACUA reclama a Carcedo que el presidente del CCU sea propuesto por las asociaciones y no por el Gobierno

Carlos Lasarte ha sido cesado pocas horas después de su nombramiento al fichar por el despacho de abogados Martínez Echevarría como "director del área de protección de consumidores".

FACUA.org
España-06/02/2019
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA-Consumidores en Acción reclama a la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo, que el presidente del Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU) sea propuesto por las asociaciones que lo integran y no por el Gobierno.

En la noche

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos