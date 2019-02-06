FACUA reclama a Carcedo que el presidente del CCU sea propuesto por las asociaciones y no por el Gobierno
Carlos Lasarte ha sido cesado pocas horas después de su nombramiento al fichar por el despacho de abogados Martínez Echevarría como "director del área de protección de consumidores".
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España-06/02/2019
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De izquierda a derecha, Carlos Lasarte, la ministra María Luisa Carcedo, el secretario general de Sanidad y Consumo, Faustino Blanco, y el director general de Consumo, Nelson Castro.
FACUA-Consumidores en Acción reclama a la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo, que el presidente del Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU) sea propuesto por las asociaciones que lo integran y no por el Gobierno.
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