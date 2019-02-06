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El presidente del Consejo de Consumidores y Usuarios, cesado al fichar por el bufete Martínez-Echevarría

Carlos Lasarte ocultó que el mismo día de su nombramiento se anunciaría su nuevo puesto como "director del área de protección de consumidores" del despacho de abogados.

FACUA.org
España-06/02/2019
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Pocas horas después del nombramiento de Carlos Lasarte como presidente del Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU), el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social ha anunciado este martes su cese «tras detectarse un conflicto de intereses». El catedrá

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