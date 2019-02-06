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Un estudio de FACUA revela que la factura de la luz ha subido un 78% en sólo 15 años

El usuario medio pagó 522 euros en 2003, frente a los 926 que abonó el año pasado, el segundo más caro de la historia

FACUA.org
España-06/02/2019
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Un estudio de FACUA-Consumidores en Acción revela que la factura de la luz ha subido un 77,5% en sólo 15 años. El usuario medio con tarifa regulada pagó 522 euros en 2003, frente a los 926 euros que abonó el año pasado.

El análisis de FACUA

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