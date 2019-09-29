FACUA informa

Boletín semanal número 570
29/09/2019

La jueza bloquea 11 cuentas bancarias y se incauta de 6 automóviles del entramado Magrudis

La "guardia pretoriana" de Luis Pineda, condenada en costas tras negar que montó 'fake news' contra FACUA

FACUA avisa de que el VW Tiguan de 2019 tiene un defecto en los asientos que puede provocar lesiones

Caso Magrudis: La jueza envía a prisión sin fianza a José Antonio Marín Ponce y Sandro Marín Rodríguez

FACUA Extremadura insta al Ayuntamiento de Plasencia a arreglar las fuentes públicas del municipio

FACUA alerta de un error en el airbag de los Skoda Octavia, Rapid, Fabia, Kodiaq, Karop y Superb

FACUA exige a los gobiernos que actúen ante la emergencia climática y se suma a la Huelga Mundial del 27S

Endesa abona 5.000 euros a una socia de FACUA Córdoba a la que pasó al mercado libre sin permiso

El hermano del administrador único de Magrudis es propietario de otra empresa ubicada en la nave contigua

FACUA Málaga desarrolla talleres formativos sobre derechos de los usuarios en la contratación de seguros

Detenidos el "administrador de hecho" de Magrudis, sus dos hijos y otras dos personas

Un juzgado de Alcobendas investiga la web denunciada por FACUA que cobra por la tarjeta sanitaria europea

Tras la quiebra de Thomas Cook, FACUA insta a los afectados a reclamar devoluciones e indemnizaciones

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