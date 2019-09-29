FACUA informa
Boletín semanal número 570
29/09/2019
La jueza bloquea 11 cuentas bancarias y se incauta de 6 automóviles del entramado Magrudis
La "guardia pretoriana" de Luis Pineda, condenada en costas tras negar que montó 'fake news' contra FACUA
FACUA avisa de que el VW Tiguan de 2019 tiene un defecto en los asientos que puede provocar lesiones
Caso Magrudis: La jueza envía a prisión sin fianza a José Antonio Marín Ponce y Sandro Marín Rodríguez
FACUA Extremadura insta al Ayuntamiento de Plasencia a arreglar las fuentes públicas del municipio
FACUA alerta de un error en el airbag de los Skoda Octavia, Rapid, Fabia, Kodiaq, Karop y Superb
FACUA exige a los gobiernos que actúen ante la emergencia climática y se suma a la Huelga Mundial del 27S
Endesa abona 5.000 euros a una socia de FACUA Córdoba a la que pasó al mercado libre sin permiso
El hermano del administrador único de Magrudis es propietario de otra empresa ubicada en la nave contigua
FACUA Málaga desarrolla talleres formativos sobre derechos de los usuarios en la contratación de seguros
Detenidos el "administrador de hecho" de Magrudis, sus dos hijos y otras dos personas
Un juzgado de Alcobendas investiga la web denunciada por FACUA que cobra por la tarjeta sanitaria europea
Tras la quiebra de Thomas Cook, FACUA insta a los afectados a reclamar devoluciones e indemnizaciones
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