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Detenidos el "administrador de hecho" de Magrudis, sus dos hijos y otras dos personas

La Guardia Civil registra la fábrica de la empresa en el Polígono Industrial El Pino de Sevilla y otros inmuebles.

FACUA.org
España-24/09/2019
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La titular del Juzgado de Instrucción Número 10 de Sevilla, Pilar Ordóñez, ha ordenado el registro de la fábrica de Magrudis (La Mechá) y varios inmuebles vinculados a la empresa y sus responsables. En la operación, la Guardia Civi

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