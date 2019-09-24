Detenidos el "administrador de hecho" de Magrudis, sus dos hijos y otras dos personas
La Guardia Civil registra la fábrica de la empresa en el Polígono Industrial El Pino de Sevilla y otros inmuebles.
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España-24/09/2019
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La Guardia Civil precinta esta mañana la sede de Magrudis. | Imagen: Lydia López/FACUA.
La titular del Juzgado de Instrucción Número 10 de Sevilla, Pilar Ordóñez, ha ordenado el registro de la fábrica de Magrudis (La Mechá) y varios inmuebles vinculados a la empresa y sus responsables. En la operación, la Guardia Civi