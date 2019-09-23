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Tras la quiebra de Thomas Cook, FACUA insta a los afectados a reclamar devoluciones e indemnizaciones

Hay cuatro perfiles de afectados, dependiendo de que hayan contratado vuelos o alojamientos y de que lo hayan hecho o no mediante viajes combinados con agencias del grupo o con otras minoristas.

FACUA.org
España-23/09/2019
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Tras la quiebra del grupo Thomas Cook, FACUA-Consumidores en Acción insta a los usuarios afectados a reclamar tanto las devoluciones de las cantidades que hubieran abonado como indemnizaciones por los perjuicios causados.

FACUA señala que esta nueva quiebra de un grupo tur&ia

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