FACUA informa
Boletín semanal número 582
22/12/2019
FACUA envía a Fiscalía certificados de la difusión en Twitter de audios de la menor víctima de violación
Expediente sancionador al PP por los SMS de Pablo Casado con propaganda electoral denunciados por FACUA
Si resultas ganador de la Lotería de Navidad, ojo con quien quiera comprarte el décimo, alerta FACUA
4 de cada 10 andaluces tienen que esperar una semana o más para lograr cita con su médico de cabecera
FACUA Euskadi insta a Fomento a realizar mejoras en el trayecto de tren Santander-Bilbao
FACUA Comunidad Valenciana detecta diferencias de casi el 100% en el precio de los 'parkings' de Valencia
FACUA detecta diferencias de hasta el 307% en el viaje con bonobús del autobús urbano
FACUA denuncia ante la AEPD la difusión de audios de la víctima de violación por jugadores del Arandina
FACUA Sevilla reclama al Ayuntamiento que dé detalles de los productos de Sola Ricca retirados
FACUA Comunidad Valenciana celebra una charla sobre factura de la luz y autoconsumo
FACUA Málaga se reúne con el delegado de Movilidad para valorar la propuesta de tarifas de taxi para 2020
FACUA Sevilla organiza unas jornadas de debate sobre la movilidad en la ciudad
FACUA alerta de fallos en el manillar de bicicletas plegables Tilt 900 marca Btwin vendidas por Decathlon
FACUA alerta de un error en las instrucciones del envase del test de embarazo Nadal hCG Pregnancy
FACUA Extremadura insta a Movistar a mejorar el servicio en el municipio de Garbayuela (Badajoz)
FACUA
Ver otros números de FACUA informa
¿Quieres recibir gratis nuestros boletines de noticias?Hacerme socio