FACUA informa

Boletín semanal número 582
22/12/2019

FACUA envía a Fiscalía certificados de la difusión en Twitter de audios de la menor víctima de violación

Expediente sancionador al PP por los SMS de Pablo Casado con propaganda electoral denunciados por FACUA

Si resultas ganador de la Lotería de Navidad, ojo con quien quiera comprarte el décimo, alerta FACUA

4 de cada 10 andaluces tienen que esperar una semana o más para lograr cita con su médico de cabecera

FACUA Euskadi insta a Fomento a realizar mejoras en el trayecto de tren Santander-Bilbao

FACUA Comunidad Valenciana detecta diferencias de casi el 100% en el precio de los 'parkings' de Valencia

FACUA detecta diferencias de hasta el 307% en el viaje con bonobús del autobús urbano

FACUA denuncia ante la AEPD la difusión de audios de la víctima de violación por jugadores del Arandina

FACUA Sevilla reclama al Ayuntamiento que dé detalles de los productos de Sola Ricca retirados

FACUA Comunidad Valenciana celebra una charla sobre factura de la luz y autoconsumo

FACUA Málaga se reúne con el delegado de Movilidad para valorar la propuesta de tarifas de taxi para 2020

FACUA Sevilla organiza unas jornadas de debate sobre la movilidad en la ciudad

FACUA alerta de fallos en el manillar de bicicletas plegables Tilt 900 marca Btwin vendidas por Decathlon

FACUA alerta de un error en las instrucciones del envase del test de embarazo Nadal hCG Pregnancy

FACUA Extremadura insta a Movistar a mejorar el servicio en el municipio de Garbayuela (Badajoz)

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