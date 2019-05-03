"0% quejas": FACUA denuncia a El Corte Inglés por su campaña machista del Día de la Madre
La rancia campaña publicitaria de la gran superficie señala que la madre ideal debe tener un 97% de entrega, 3% de egoísmo y nada de protestas.
FACUA.org
España-03/05/2019
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imagen: FACUA/El Corte Inglés.
FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado ante la Dirección General de Comercio y Consumo de Madrid la nueva campaña machista que ha lanzado El Corte Inglés con motivo del próximo día de la madre, el domingo 5 de mayo. La gran superficie ha difundido en