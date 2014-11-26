Más noticiasTodas ellas, junto a 181 más, constituyen una peligrosa amenaza para la biodiversidad del país

21 nuevas especies exóticas invasoras se incorporan al catálogo oficial de animales y plantas prohibidos

La posesión, transporte y comercialización de estos ejemplares, estén vivos o muertos, pasa de este modo a considerarse por parte de las autoridades un delito grave contra el medio ambiente dentro del territorio español.

FACUA.org / Agencias
España-26/11/2014
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

El catálogo de animales y plantas que no se podrán poseer, transportar o comerciar en territorio español, tanto vivas como muertas, crece con veintiuna nuevas especies exóticas invasoras.

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magram

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos