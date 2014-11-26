21 nuevas especies exóticas invasoras se incorporan al catálogo oficial de animales y plantas prohibidos
La posesión, transporte y comercialización de estos ejemplares, estén vivos o muertos, pasa de este modo a considerarse por parte de las autoridades un delito grave contra el medio ambiente dentro del territorio español.
FACUA.org / Agencias
España-26/11/2014
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El catálogo de animales y plantas que no se podrán poseer, transportar o comerciar en territorio español, tanto vivas como muertas, crece con veintiuna nuevas especies exóticas invasoras.
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magram