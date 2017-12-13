28 lotes de leche en polvo de Damira, Sunutri y Puleva Bebé, retirados en España por salmonela en Francia
Lactalis ha tomado esta medida tras detectarse varios casos en el país galo. La compañía ha informado en un comunicado que no ha tenido comunicación sobre ningún caso asociado a estos lotes.
FACUA.org
Internacional-13/12/2017
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El grupo Lactalis Nutrición Iberia ha decidido retirar del mercado español 28 lotes de sus fórmulas de leche en polvo para lactantes de las marcas Damira, Sunutri y Puleva Bebé, como medida de precaución después de la aparición de varios casos de s