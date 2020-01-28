47 afectados por Magrudis han solicitado ya ejercer la acusación a través de FACUA
La inmensa mayoría de las víctimas a las que representa el equipo jurídico de la asociación son andaluzas. También hay afectados de Madrid, Albacete, Salamanca y Valencia.
FACUA.org
España-28/01/2020
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El equipo jurídico de FACUA-Consumidores en Acción ha solicitado hasta la fecha la incorporación de 47 afectados por Magrudis en la causa judicial abierta en el Juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla.
La jueza Pilar Ordóñez