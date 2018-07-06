7 de cada 10 cines analizados por FACUA no han repercutido la bajada del IVA al precio de la entrada
Casi la mitad de las empresas encuestadas sigue cobrando el mismo precio final que a comienzos de 2018. Muchas salas han reducido sus precios menos de los que corresponde al repercutir el impuesto al 10%.
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España-06/07/2018
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Imagen: Europa Press.
7 de cada 10 cines analizados por FACUA-Consumidores en Acción no han repercutido la bajada del IVA al precio de las entradas o han reducido los precios menos de lo que corresponde al repercutir el impuesto al 10% en lugar de al 21%. Se trata, por tanto, de un alto porcentaje de cines que