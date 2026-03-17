7 de cada 10 consumidores reclaman topes a los precios para contener las subidas y solo el 12% cree que la mejor opción sería bajar el IVA
FACUA ha realizado una encuesta en la que han participado 4.254 consumidores de toda España.
FACUA.org
España-17/03/2026
Casi siete de cada 10 consumidores consideran que fijar topes a los precios sería la medida más eficaz para contener las subidas abusivas en productos y servicios esenciales con la guerra como pretexto. Así lo pone de manifiesto una encuesta realizada por FACUA-Consumidores en Acción, que reclam