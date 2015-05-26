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Abierto el plazo para la inscripción al curso de verano de la UPO en Carmona de la Fundación FACUA

Bajo el título 'La protección de los consumidores y usuarios desde el ámbito municipal', la actividad está prevista para los días 20 y 21 de julio de 2015.

FACUA.org
España-26/05/2015
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La Fundación FACUA para la Cooperación Internacional y el Consumo Sostenible informa que ya está abierto el plazo para inscribirse en el curso de verano de la Universidad Pablo de Olavide en Carmona (Sevilla) impartido por la fundación, previsto para los días 20

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