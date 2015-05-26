Abierto el plazo para la inscripción al curso de verano de la UPO en Carmona de la Fundación FACUA
Bajo el título 'La protección de los consumidores y usuarios desde el ámbito municipal', la actividad está prevista para los días 20 y 21 de julio de 2015.
FACUA.org
España-26/05/2015
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El curso impartido por la Fundación FACUA forma parte de la XIII Edición de los Cursos de Verano Olavide.
La Fundación FACUA para la Cooperación Internacional y el Consumo Sostenible informa que ya está abierto el plazo para inscribirse en el curso de verano de la Universidad Pablo de Olavide en Carmona (Sevilla) impartido por la fundación, previsto para los días 20