Abierto expediente sancionador contra Euro 6000 por posibles prácticas restrictivas de la competencia
La CNMC investiga la denegación sistemática a ING de acceso a la red de cajeros automáticos conformada por las entidades integrantes de esta red en las mismas condiciones que las acordadas por sus miembros.
FACUA.org
España-10/02/2020
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha incoado un expediente sancionador contra Euro 6000 SL por una posible infracción de los artículos 1 de la Ley de Defensa de la Competencia (LDC) y 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFU