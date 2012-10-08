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Acto público en la Facultad de Comunicación de Sevilla 'Por la libertad de expresión, contra la ilegalización de FACUA'

Contará con la intervención del decano, Antonio Checa, y el presidente de la Asociación de la Prensa de Sevilla, Rafael Rodríguez.

FACUA.org
España-08/10/2012
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La Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla acogerá este miércoles 10 de octubre a las 11.30 horas un acto público Por la libertad de expresión, contra la ilegalización de FACUA, ante la amenaza del Gobierno de España con reti

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