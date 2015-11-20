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#ahorraenergía El 'stand by' de los aparatos supone 1 de cada 10 euros del consumo eléctrico

FACUA Andalucía lanza un vídeo sobre el modo de espera de los electrodomésticos dentro de su campaña sobre el ahorro energético.

FACUA.org
Andalucía-20/11/2015
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FACUA Andalucía advierte de que dejar los aparatos eléctricos con la función modo de espera o stand by supone 1 de cada 10 euros del consumo eléctrico en el hogar. Por ello, la federación lanza el vídeo Apaga el stand by y #ahorraene

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