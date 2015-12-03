#ahorraenergía FACUA Andalucía recuerda la importancia de la etiqueta energética para consumir menos
La federación lanza el quinto vídeo de su campaña de concienciación a los usuarios sobre el uso racional de la energía.
FACUA.org
Andalucía-03/12/2015
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Un elemento de gran importancia a la hora de decidirse por un electrodoméstico u otro, además del precio y de las prestaciones particulares que tenga el aparato, es la etiqueta energética. FACUA Andalucía aconseja a los usuarios tenerla en cuenta en el quinto ví