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Calzado contaminado con dimetilfumarato
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Más de dos años después de la primera alerta, sigue apareciendo calzado tóxico en el mercado
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Más de un año después de la primera alerta, sigue apareciendo en el mercado 'calzado tóxico'
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296 notificaciones por calzado contaminado con dimetilfumarato en 2009
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Inmovilizados 30.000 pares de zapato de fabricación china por posible contaminación con dimetilfumarato
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Ya hay más de cien marcas de calzado con modelos contaminados con dimetilfumarato
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La lista del 'calzado tóxico' crece una semana más y ya son 82 las marcas con modelos contaminados
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FACUA Andalucía considera que las actuaciones de la Junta sobre el calzado con dimetilfumarato revelan el déficit en sus dotaciones inspectoras
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Ya hay 71 marcas de calzado con modelos contaminados con dimetilfumarato
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La lista del 'calzado tóxico' sigue creciendo y ya son 53 las marcas con modelos en la red de alerta
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Nuevos modelos elevan a 48 las marcas con 'calzado tóxico'
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Se elevan a 37 las marcas de calzado con modelos contaminados con dimetilfumarato
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Ya hay 30 marcas con 'calzado tóxico' incluido en la red de alerta por su contaminación con dimetilfumarato
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Las marcas de calzado con modelos contaminados con dimetilfumarato se elevan al menos a 18
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Consumo retira de la red de alerta unas zapatillas de bailarina de Bimba & Lola
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Maria Mare informa que retiró en diciembre sus dos modelos de calzado afectados por dimetilfumarato
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Al menos cinco marcas de calzado han sido incluidas en la red de alerta por las sospechas de contaminación con dimetilfumarato
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Andalucía retira casi 15.000 zapatos sospechosos de contaminación con dimetilfumarato pero no hace públicas las marcas
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FACUA reclama a las autoridades que hagan públicas las marcas de productos contaminados con dimetilfumarato
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FACUA pide a Consumo que analice calzado de otras dos marcas al sospechar que también pueden causar irritaciones y alergias
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El INC notifica la posible relación de una marca de calzado con reacciones alérgicas cutáneas
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