Calzado contaminado con dimetilfumarato

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Nuevos modelos elevan a 48 las marcas con 'calzado tóxico'
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Se elevan a 37 las marcas de calzado con modelos contaminados con dimetilfumarato
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Ya hay 30 marcas con 'calzado tóxico' incluido en la red de alerta por su contaminación con dimetilfumarato
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Las marcas de calzado con modelos contaminados con dimetilfumarato se elevan al menos a 18
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Consumo retira de la red de alerta unas zapatillas de bailarina de Bimba & Lola
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Maria Mare informa que retiró en diciembre sus dos modelos de calzado afectados por dimetilfumarato
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Al menos cinco marcas de calzado han sido incluidas en la red de alerta por las sospechas de contaminación con dimetilfumarato
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Andalucía retira casi 15.000 zapatos sospechosos de contaminación con dimetilfumarato pero no hace públicas las marcas

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