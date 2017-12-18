Alberto San Juan: "Timocracia es una excelente guía para entender el infierno comercial que nos abrasa"
El actor y director escribe uno de los prólogos del libro en el que el portavoz de FACUA, Rubén Sánchez, relata 300 trampas con los que empresas y gobiernos nos toman el pelo a los consumidores.
FACUA.org
España-18/12/2017
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TIMOCRACIA, de Rubén Sánchez
Prólogo de Alberto San Juan
Tengo una hipoteca con uno de los tres bancos más importantes de España, que es un banco que se ha lucrado especulando con alimentos. Entre otras actividades