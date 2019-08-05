Alerta de riesgo de accidente por desprendimiento del embellecedor del paso de rueda en algunos Audi Q5
La Dirección General de Consumo informa de la posibilidad de que falle la unión encastrada en la zona del guardabarros. Como consecuencia de ello, en el peor de los casos, podría desunirse del vehículo.
FACUA.org
España-05/08/2019
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Audi Q5 2017. | Imagen: audi.es
FACUA-Consumidores en Acción alerta del riesgo de accidente en algunos Audi Q5, concretamente de los modelos de 2017-2019, por la posibilidad de que falle la unión encastrada en la zona del guardabarros.
La Dirección General de Consumo informa de que, como consecuencia