Alerta sobre el riesgo de ingestión accidental de cartuchos de cigarrillos electrónicos en niños pequeños
Tras varios casos de intoxicaciones, los médicos piden que sea mejorada la seguridad de los envases utilizados para evitar que su peligrosa carga de nicotina líquida pueda ser tragada por los menores.
Europa Press
Europa-09/09/2014
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La seguridad de los cartuchos de recarga de nicotina utilizados en los cigarrillos electrónicos necesita mejorarse para evitar que los niños pequeños traguen accidentalmente su contenido y que provoquen daños graves en los menores, advierten médicos en un art&ia