Más noticiasPublicada en un artículo de la revista inglesa 'Archives of Disease in Chilhood'

Alerta sobre el riesgo de ingestión accidental de cartuchos de cigarrillos electrónicos en niños pequeños

Tras varios casos de intoxicaciones, los médicos piden que sea mejorada la seguridad de los envases utilizados para evitar que su peligrosa carga de nicotina líquida pueda ser tragada por los menores.

Europa Press
Europa-09/09/2014
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

La seguridad de los cartuchos de recarga de nicotina utilizados en los cigarrillos electrónicos necesita mejorarse para evitar que los niños pequeños traguen accidentalmente su contenido y que provoquen daños graves en los menores, advierten médicos en un art&ia

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos