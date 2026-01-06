Retirada de dos lotes de maíz de las marca Alipende y Medina por la presencia de soja no incluida en el etiquetado
Están afectados los lotes 251002N34 y 251015N34 con fechas de consumo preferente de octubre de 2026.
FACUA.org
España-06/01/2026
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha tenido conocimiento, a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri), de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de Madrid y Comunidad Valenciana relativa a la presencia