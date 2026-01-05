Alertan de un problema de fijación en los tornillos de los asientos delanteros y las hebillas de los cinturones de los Mercedes clase CLA
El defecto podría afectar a la sujeción de los pasajeros, con el consecuente riesgo de accidentes y lesiones.
FACUA.org
Internacional-05/01/2026
El sistema de alerta rápida de la Unión Europea para productos no alimentarios peligrosos (Rapex) ha alertado del riesgo de lesiones por un problema con los cinturones de seguridad de los Mercedes clase CLA producidos entre marzo y septiembre de 2025.
En concreto, el error consiste en