Andalucía retira casi 15.000 zapatos sospechosos de contaminación con dimetilfumarato pero no hace públicas las marcas
Se limita a indicar que todas están fabricadas fuera de la UE.
FACUA.org
Andalucía-24/01/2009
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La Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía ha emitido este sábado un comunicado en el que informa que sus inspectores de Consumo han instado la retirada voluntaria de 14.889 unidades de zapatos y han decretado la inmovilización cautelar de otras 993 u