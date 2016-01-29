Ante el cierre de las clínicas dentales Funnydent, FACUA crea una plataforma de afectados
El equipo jurídico de la asociación prepara acciones contra la empresa, propiedad de Cristóbal López Vivar. Tiene nueve centros en Madrid y Cataluña.
FACUA.org
España-29/01/2016
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