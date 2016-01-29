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Ante el cierre de las clínicas dentales Funnydent, FACUA crea una plataforma de afectados

El equipo jurídico de la asociación prepara acciones contra la empresa, propiedad de Cristóbal López Vivar. Tiene nueve centros en Madrid y Cataluña.

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España-29/01/2016
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Ante el cierre sin previo aviso de las clínicas dentales Funnydent, FACUA-Consumidores en Acción ha puesto en marcha una plataforma de afectados para asesorarles sobre sus derechos. El equipo jurídico de la asociación está preparando acciones contra el grupo emp

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