Ante la sanción de 600.000 euros a Opening, FACUA Andalucía pide a Gobernación que actúe igual con los bancos y con Wall Street Institute
La Federación considera que la Administración ha actuado de forma correcta pero recuerda que Wall Street Institute ha cerrado este año establecimientos en seis provincias andaluzas, el último el 30 de noviembre en Huelva.
FACUA.org
Andalucía-02/12/2003
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía-FACUA considera que la decisión del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía de sancionar con 600.000 euros a las academias Opening es correcta, pero pide a la Consejería de Gobernaci&oacu