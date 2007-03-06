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Antiguos gestores de Afinsa fueron advertidos de que los sellos valían un 3% del precio de catálogo

Así lo ponen de manifiesto varios documentos citados por la Fiscalía Anticorrupción en la Audiencia Nacional.

FACUA.org
España-06/03/2007
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Los antiguos gestores de Afinsa fueron advertidos por expertos y tasadores en diversas ocasiones de que algunos sellos valían entre el 2,5 y el 3% del precio que tenían en catálogo, según varios documentos citados por la Fiscalía Anticorrupción en la Audi

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