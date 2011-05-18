Aprobar el carné de conducir B a la primera cuesta de media 828 euros
Las autoescuelas de A Coruña, Sevilla y Granada tienen los precios medios más bajos. Los más caros son los de Girona, Logroño y Bilbao.
FACUA.org
España-18/05/2011
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Prepararse para lograr el carné de conducir a la primera con veinte prácticas cuesta en España una media de 828 euros, según el último estudio realizado por FACUA-Consumidores en Acción, que ha detectado diferencias de precios de hasta el 312% (1.247 euro