Aqualia pagará 672 euros a una familia que estuvo dos días sin agua por una avería que tuvieron que reparar ellos mismos
La suministradora les abonará el importe de la reparación y 40 euros en concepto de daños morales.
FACUA.org
Cantabria-09/06/2008
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Cantabria ha confirmado una sentencia que condenaba a Aqualia, empresa encargada de la gestión del suministro del agua en Santander, a pagar 672,60 euros a una familia que se quedó sin agua durante dos días por una aver&i