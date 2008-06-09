Más noticiasAudiencia Provincial de Cantabria

Aqualia pagará 672 euros a una familia que estuvo dos días sin agua por una avería que tuvieron que reparar ellos mismos

La suministradora les abonará el importe de la reparación y 40 euros en concepto de daños morales.

FACUA.org
Cantabria-09/06/2008
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

La sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Cantabria ha confirmado una sentencia que condenaba a Aqualia, empresa encargada de la gestión del suministro del agua en Santander, a pagar 672,60 euros a una familia que se quedó sin agua durante dos días por una aver&i

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos