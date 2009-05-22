Aspec detecta contaminación en el agua para consumo humano en Lima
En un estudio, la Asociación ha encontrado bacterias coliformes, plumas, plásticos y hasta palomas muertas en los tanques y cisternas.
FACUA.org
América-22/05/2009
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La Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (Aspec) denuncia que en diversos análisis de agua realizados conjuntamente con la Dirección de Salud DISA V se han encontrado gran cantidad de coliformes, bacterias y todo tipo de impurezas en el agua, debido a una falta de li