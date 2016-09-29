Más noticiasEs la tercera llamada en una semana

Audi llama a revisión en EEUU a 19.000 unidades del Q7 por un problema en los asientos

Se pueden mover hacia delante bajo condiciones de carga o choque frontal, lo que supone un grave peligro para los usuarios.

FACUA.org
América-29/09/2016
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La compañía de automoción Audi ha llamado a revisión en Estados Unidos a 19.205 unidades del nuevo modelo Q7 por un problema en la tercera fila de asientos del vehículo, según informa el diario

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