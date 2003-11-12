Nuestras acciones

Auna falsifica la firma de un fallecido para facturar todas las llamadas de su línea y amenaza a la familia con cortarla si no paga los recibos

El secuestro de líneas por parte de Auna comenzó a producirse a finales de 2001. FACUA considera lamentable la pasividad del Gobierno ante estas graves irregularidades.

FACUA.org
España-12/11/2003
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha denunciado a Auna por un presunto de delito de falsificación de documento privado ante la Fiscalía de Sevilla. El operador de telecomunicaciones falsificó la firma de Esteban G.R., socio de FACUA fallecido hace

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos