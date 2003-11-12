Auna falsifica la firma de un fallecido para facturar todas las llamadas de su línea y amenaza a la familia con cortarla si no paga los recibos
El secuestro de líneas por parte de Auna comenzó a producirse a finales de 2001. FACUA considera lamentable la pasividad del Gobierno ante estas graves irregularidades.
FACUA.org
España-12/11/2003
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha denunciado a Auna por un presunto de delito de falsificación de documento privado ante la Fiscalía de Sevilla. El operador de telecomunicaciones falsificó la firma de Esteban G.R., socio de FACUA fallecido hace