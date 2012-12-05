Banco CAM, condenado a pagar más de 100.000 euros por vender preferentes a jubilados sin formación
La sentencia considera que el matrimonio no fue "adecuadamente" informado del producto que contrataba y de los riesgos que asumía.
FACUA.org
España-05/12/2012
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El juzgado de primera instancia número 5 de Valencia ha condenado a Banco CAM a abonar los 100.551 euros invertidos en preferentes por un matrimonio de jubilados al considerar que la entidad no les informó «de forma clara, completa y en términos comprensibles» sobre