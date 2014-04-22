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Bankia, elegida de nuevo por los consumidores como La Peor Empresa del Año

Las decenas de miles de millones de euros que hemos tenido que prestarle a la fuerza no han provocado que como contrapartida deje al menos de cometer abusos.

FACUA.org
España-22/04/2014
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Los consumidores han elegido de nuevo a Bankia como La Peor Empresa del Año. La entidad nacionalizada ha acaparado el 33% de los votos a las cinco empresas nominadas en esta edición de los premios que organiza FACUA-Consumidores en Acción desde 2010.

Bankia es uno de l

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